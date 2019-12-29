Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для женщин с детьми

Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для женщин с детьми

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон, предусматривающие новые условия содержания женщин в следственных изоляторах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В нем говорится, что помещенные в СИЗО беременные женщины или те, которые имеют детей в возрасте до трех лет, должны содержаться отдельно от других заключенных.

Изменения законодательства также устанавливают норму санитарной площади в камере на каждого ребенка. Так, согласно документу, ее размер должен быть не менее четырех квадратных метров.

В сентябре депутаты Госдумы внесли законопроект об изолированном содержании главарей организованных преступных сообществ. Авторы инициативы считают, что такие заключенные представляют «особую общественную опасность», так как имеют возможность координировать преступления, используя сложившиеся связи, и негативно влиять на содержащихся вместе с ними подозреваемых и обвиняемых.

