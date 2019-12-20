Четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае

Четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае

Четыре человека пострадали в ДТП иномарки с микроавтобусом в Новоселовском районе Красноярского края. Об этом сообщает местный портал NGS24.RU со ссылкой на краевую ГИБДД.

Авария произошла утром 20 декабря на 199-м км автодороги Р-257 «Енисей». В ГИБДД установили, что столкновение Škoda с микроавтобусом Ford произошло после того, как 71-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу.

В салоне микроавтобуса на момент аварии находились семь человек, трое из которых пострадали. Травмы также получил пожилой водитель легкового автомобиля.

О состоянии пострадавших не сообщается. На месте ДТП находятся сотрудники Госавтоинспекции.