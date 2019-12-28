RT сообщил о нападении на корреспондента на акции протеста в Париже

В Париже во время протестов неизвестные напали на корреспондента RT Шарлотту Дубенски, передает телеканал. Ее несколько раз ударили по лицу.

Журналисты пытались снять, как на очередной акции протеста против пенсионной реформы демонстранты строили баррикаду на улице, пытаясь что-то поджечь. Увидев камеру, неизвестные подошли к съемочной группе и толкнули оператора. «Затем несколько человек, находившихся спереди и позади Алекса, стали его толкать и тянуть. Я попыталась остановить того, кто был сзади. Схватила его за одежду, после чего он два раза ударил меня по лицу и убежал», — приводит слова корреспондентки RT.

В начале декабря Дубенски уже пострадала на протестах в Париже — в своем Twitter она писала, что фрагмент гранаты со слезоточивым газом «попал ей по мягкому месту». В конце ноября 2018 года, снимая протесты «желтых жилетов» из-за повышения цен на топливо, съемочная группа с Дубенски оказалась под облаком слезоточивого газа, который выпустила полиция. В мае 2017 года при освещении протестов, связанных с выборами президента, Дубенски задержали полицейские. За неделю до этого, когда Дубенски вела прямую Periscope-трансляцию с телефона, снимая лица протестующих, несколько активистов подошли к ней, ударили по голове и потребовали прекратить съемку.

Декабрьские протесты в Париже связаны с планами властей провести пенсионную реформу и отменить право для представителей некоторых профессий выходить на пенсию раньше. В начале декабря забастовки по всей стране привели к закрытию школ, отмене 90% поездов, а также некоторых внутренних и международных авиарейсов.