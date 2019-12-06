В Париже задержали 90 человек в ходе забастовки против пенсионной реформы

В Париже задержали 90 человек в ходе забастовки против пенсионной реформы

Полиция в Париже задержала 90 человек в ходе начавшейся накануне общенациональной забастовки против пенсионной реформы. Об этом говорится в заявлении префектуры полиции в Twitter.

Отмечается, что во французской столице правоохранительные органы провели 11490 проверок. Кроме Парижа, акции протеста также прошли в Нанте (19 тыс. человек), Клермон-Ферране (15 тыс. человек), Лилле (12-13 тыс. человек), Руане и Гренобле (не менее 10 тыс. человек) и ряде других французских городов.

В общей сложности на демонстрации по всей Франции вышли 806 тыс. человек, сообщили в МВД Франции.

По данным всеобщей конфедерации труда (французское профсоюзное объединение, CGT), число участников забастовок составило 1,5 млн человек, передает BMFTV.

Организатором забастовок выступают профсоюзы. Бастующие протестуют против планов правительства упразднить 42 специальных пенсионных режима, которые позволяют представителям некоторых профессий раньше выходить на пенсию или получать повышенные пенсионные выплаты. Забастовки по всей стране привели к закрытию школ, отмене 90% поездов, а также ряда внутренних и международных авиарейсов, сообщает Le Figaro.