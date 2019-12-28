В Британии по ошибке опубликовали адреса получателей госнаград

Кабинет министров Великобритании по ошибке опубликовал список удостоившихся новогодних государственных наград с адресами получателей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя правительства.

Он рассказал, что в Сеть попал черновой вариант списка. По его словам, данные удалили максимально быстро. «Мы приносим свои извинения всем пострадавшим и выясняем, как это произошло», — сказал представитель кабмина.

Он добавил, что кабинет сообщил о произошедшем британскому Управлению комиссара по информации, а также связался со всеми награжденными, чьи данные попали в открытый доступ.

The Guardian пишет, что в документе на сайте кабмина были указаны домашние и рабочие адреса. По данным издания, он оказался в Сети в пятницу, 28 декабря, в 22:30 (19:30 мск) и был удален рано утром в субботу. Впоследствии кабмин опубликовал окончательный вариант списка без адресов награжденных.