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Путин и Зеленский подписали законы о штрафах за нелегальную добычу янтаря

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штраф за незаконную добычу янтаря, текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вносит поправки в Уголовный кодекс России. В соответствии с ними штраф предусмотрен за сделки, связанные с самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а также за незаконное хранение этих камней, их перевозку или пересылку в любом виде за исключением ювелирных, бытовых изделий и лома.

Тем, кто ранее подпадал под аналогичную статью Кодекса об административных правонарушениях, грозит штраф до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок до двух лет. Если же стоимость камней превышает 2 млн 250 тыс. руб., штраф может составить 2 млн руб., а тюремный срок — до четырех лет.

Закон, предусматривающий ответственность за незаконную добычу янтаря, подписал также украинский президент Владимир Зеленский. Документ, опубликованный на сайте Верховной рады, регулирует процедуру получения спецразрешений на разработку месторождений янтаря. Закон также предусматривает штраф в размере от $2 тыс. до $7 тыс. или ограничение свободы на срок до трех лет за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку янтаря. В случае если противоправные действия совершены повторно, на территориях или объектах природно-заповедного фонда или если речь идет о крупной партии янтаря, нарушителям грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества.

Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, янтарь
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