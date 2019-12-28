В состав Черноморского флота вошел корабль «Ингушетия» с «Калибрами»

В состав Черноморского флота вошел корабль «Ингушетия» с «Калибрами»

Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия», оснащенный универсальным ракетным комплексом «Калибр», вошел в состав Черноморского флота, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

Там отметили, что теперь экипаж «Ингушетии» начнет отработку курсовых задач. В январе 2020 года он должен приступить к выполнению плановых задач боевой подготовки.

«Ингушетия» — многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. В том числе он несет высокоточный ракетный комплекс «Калибр-НК», который предназначен для поражения морских и береговых целей.