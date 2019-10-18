Оснащенный «Калибрами» корабль поступил на Балтфлот

В состав Военно-морского флота России вошел новый малый ракетный корабль (МРК) «Советск». Об этом сообщает «Звезда» со ссылкой на врио командира 3-й бригады ракетных катеров и кораблей Балтийской военно-морской базы Артема Андреенко.

Торжественная церемония поднятия андреевского флага прошла в Балтийске Калининградской области. «Советск» стал вторым кораблем такого класса, вошедшим в состав Балтфлота.

МРК проекта 22800 «Каракурт» предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Он имеет автономность в 15 суток и в качестве основного вооружения оснащен универсальным корабельным комплексом на восьми ракет класса «Калибр». По планам ВМФ в состав флота должно войти не менее 18 таких кораблей.

В ходе прошедших весной и летом испытаний «Советск» подтвердил заявленные технические характеристики.