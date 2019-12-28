Общество , 28 дек, 16:55
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В Египте в ДТП с туристическим автобусом погибли шесть человек
Шесть человек погибли и 24 пострадали при столкновении туристического автобуса с грузовиком в Египте, сообщает издание Egypt Independent.
Авария произошла на трассе в районе Айн-эс-Сохна на Красном море в Египте. Egypt Independent со ссылкой на источник в больнице сообщает, что несколько человек серьезно ранены, в то время как другие получили переломы, ушибы и царапины.
Среди пострадавших есть граждане Индии и Малайзии.