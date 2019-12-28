Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Омске

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Омске

Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом в Омске. В результате пострадали семь человек, сообщается на странице управления МВД России по Омской области в социальной сети «В Контакте».

Авария произошла 28 декабря около 07:40 (04:40 по мск) в районе улицы Ленинградская площадь.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса, двигаясь по Ленинградскому мосту, столкнулся с грузовым автомобилем «Камаз» В результате за медицинской помощью обратились семь пассажиров микроавтобуса.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Накануне в Саратовской области легковой автомобиль Daewoo Nexia столкнулся с «Газелью». В результате погибли дедушка, бабушка и их пятилетний внук, находившиеся в легковом автомобиле. Водитель «Газели» госпитализирован.