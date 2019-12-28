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В Кольцово приземлился сообщивший о неисправности пассажирский лайнер

Пассажирский самолет «Уральских авиалиний», экипаж которого сообщил о сработавшем датчике неисправности, благополучно приземлился в Екатеринбурге. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«Рейс U6-2931 Екатеринбург — Симферополь вернулся в аэропорт вылета. С пассажирами работают представители авиаперевозчика. Аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет воздушные суда», — сообщили в пресс-службе.

У лайнера A-320, на борту которого находились 149 пассажиров, после вылета сработал датчик неисправности, экипаж принял решение о посадке. Самолет начал кружить над городом, вырабатывая топливо.

Пассажирский лайнер начал подготовку к экстренной посадке в Екатеринбурге
Общество

Как сообщает «РИА Новости», по факту произошедшего Уральская транспортная прокуратура организовала проверку.

Теги: аэропорт, экстренная посадка, приземление, Кольцово, новости РБК
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