Общество , 28 дек, 15:58
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В Кольцово приземлился сообщивший о неисправности пассажирский лайнер
Пассажирский самолет «Уральских авиалиний», экипаж которого сообщил о сработавшем датчике неисправности, благополучно приземлился в Екатеринбурге. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
«Рейс U6-2931 Екатеринбург — Симферополь вернулся в аэропорт вылета. С пассажирами работают представители авиаперевозчика. Аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет воздушные суда», — сообщили в пресс-службе.
У лайнера A-320, на борту которого находились 149 пассажиров, после вылета сработал датчик неисправности, экипаж принял решение о посадке. Самолет начал кружить над городом, вырабатывая топливо.
Как сообщает «РИА Новости», по факту произошедшего Уральская транспортная прокуратура организовала проверку.