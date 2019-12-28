Пассажирский лайнер начал подготовку к экстренной посадке в Екатеринбурге

В аэропорту Кольцово к экстренной посадке готовится пассажирский самолет «Уральских авиалиний», пишет E1. Информацию подтверждает 66.ru, отмечая, что у лайнера сработал датчик неисправности.

«После взлета сработал датчик неисправности одной из систем. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Для обеспечения безопасной посадки самолет в настоящее время вырабатывает топливо. На борту находятся 149 пассажиров», — сообщили РБК в пресс-службе «Уральских авиалиний». В аэропорту Кольцово отказались от комментариев для РБК.

Лайнер A-320 выполняет рейс U62931 Екатеринбург — Симферополь. Как пишет Ura.ru, самолет сейчас кружит над Екатеринбургом, сжигая топливо, чтобы достичь допустимой посадочной массы. В аэропорту уже дежурят бригады скорой помощи.

В начале декабря лайнер SSJ100, вылетевший в Надым на Ямале, вернулся в Москву из-за сигнала о неисправности. Самолет успешно приземлился, пассажиров отправили резервным бортом.