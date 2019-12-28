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Минобороны отчиталось о тратах средств ГОЗ на новые вооружения и технику

В 2019 году на реализацию государственного оборонного заказа (ГОЗ) было выделено более 1,5 трлн руб., сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, более 68% этих средств было направлено на серийные комплектные закупки высокотехнологичных образцов. Ожидается, что на конец 2019 года задание ГОЗ по поставкам новых вооружений, военной и специальной техники будет выполнено на 99,3%.

В войска в этом году поставили более 3 тыс. единиц современных образцов вооружения и военной техники, сообщил Криворучко. Это более 100 единиц авиационной техники, около 200 единиц бронетанкового вооружения и техники, более 120 радиолокационных станций, свыше 200 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, более 30 зенитных ракетных систем и комплексов, 50 беспилотных летательных аппаратов, 11 кораблей и судов различного назначения.

В апреле Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад о военных расходах стран мира. По его оценке, в 2018 году военные расходы России составили $61,4 млрд (3,9% от ВВП). Россия заняла шестое место в рейтинге и таким образом впервые с 2006 года не вошла в пятерку государств-лидеров по тратам на оборону.

Теги: вооружение, Минобороны
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