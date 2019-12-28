Додон назвал главные отличительные черты характера Путина

Президент России Владимир Путин даже в очень сложных ситуациях может сохранять поразительное спокойствие. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон в интервью «РИА Новости».

Молдавский лидер уточнил, что эта черта характера Путина особенно явно прослеживается в решении вопросов, касающихся безопасности.

Додон напомнил слова Путина о том, что тот «никого не наказывает», но при этом «ничего не забывает». По мнению лидера Молдавии, это является еще одной отличительной чертой президента России.

Президент Молдавии отметил, что он может откровенно обсуждать с российским лидером любые проблемы во взаимоотношениях стран, и это позволяет намного быстрее достигать взаимопонимания и находить решение.