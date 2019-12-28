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В Минобороны назвали сроки начала испытаний и поставок армии систем С-500

Начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500 намечено на 2020 год, а ее первый серийный образец запланирован к поставке в 2025 году, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда».

В июле вице-премьер Юрий Борисов в интервью «Интерфаксу» рассказал, что российская армия может получить С-500 уже в следующем году. По его словам, к июлю составные части этого комплекса уже прошли предварительные заводские испытания.

В феврале 2017 года Борисов, занимающий в то время должность заместителя министра обороны, называл 2020 год как срок выпуска первого опытного образца новейшей ЗРС.

Комплексы С-500 — это новое поколение зенитной ракетной системы класса «земля — воздух». Их разрабатывает концерн «Алмаз-Антей». Планируется, что система сможет поражать самолеты, вертолеты и гиперзвуковые крылатые ракеты, а также перехватывать баллистические ракеты и поражать цели в ближнем космосе.

Теги: Минобороны, ПВО
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В Минобороны анонсировали передачу С-500 в войска
Политика
Власти назвали сроки передачи в армию ракетных комплексов С-500
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В Минобороны назвали сроки первого выпуска образцов новой системы С-500
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