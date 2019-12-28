Райан Рейнольдс сообщил о работе студии Marvel над «Дэдпулом 3»

Райан Рейнольдс сообщил о работе студии Marvel над «Дэдпулом 3»

Студия Marvel работает над фильмом о супергерое «Дэдпул 3». Об этом рассказал на шоу «В прямом эфире с Келли и Райаном» актер, исполняющий главную роль, и продюсер фильма Райан Рейнольдс.

По его словам, уже «вся команда» приступила к работе над третьей частью фильма о Дэдпуле.

«Мы теперь на студии Marvel, которая стала считаться высшей лигой. Это безумие», — заявил он.

Две предыдущих картины, «Дэдпул» и «Дэдпул 2», были сняты студией 21st Century Fox, которая в марте этого года стала частью Disney.

Создатель персонажа Дэдпул Роб Лифелд в интервью журналу Variety выражал надежду, что Disney сможет найти способ снять продолжение франшизы.