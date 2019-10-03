СК возбудил почти 300 уголовных дел из-за военных преступлений в Донбассе

С 2014 года Следственный комитет России возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе. Об этом заявил руководитель отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Дмитрий Маньшин, передает RT.

По словам Маньшина, в рамках расследования преступлений в Донбассе были опрошены 143 тыс. свидетелей. Более 20 тыс. человек, в том числе 2 тыс. детей, признали потерпевшими. К ответственности за это время привлекли 76 человек, 20 из которых — должностные лица высшего командования Вооруженных сил Украины, отчитался представитель СКР.

В июле Следственный комитет представил новый видеопроект на канале ведомства на YouTube под названием «Украина: хроника огненных лет». В нем следователи обещают поименно называть подозреваемых и обвиняемых, которые «развязали войну со своим народом» и должны предстать перед судом. В первом выпуске проекта говорилось об Анатолии Пушнякове, который командовал Сухопутными войсками Украины с мая 2014 года по январь 2016 года. Следователи утверждают, что Пушняков нарушал минские соглашения и проводил обстрелы мирного населения, что привело к жертвам.