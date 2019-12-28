Следователи начали проверку после гибели рабочих на месторождении в ЯНАО

Следователи начали проверку после гибели рабочих на месторождении в ЯНАО

Следователи организовали доследственную проверку после гибели двух рабочих при пожаре в Пуровском районе Восточно-Таркосалинского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), разработкой которого занимается компания НОВАТЭК. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

По предварительным данным следствия, двое погибших и один раненый мужчина работали вахтовым методом в подрядной организации «Филиал ремонт скважин АО «ССК».

Ранее стало известно, что на кусте месторождения 1804 загорелся подъемник капитального ремонта скважин на базе автомобиля «Краз». Скважина находилась в ремонте. В результате два человека погибли, еще один пострадал. Огонь также повредил три единицы техники.

В настоящее время следователи выясняют причину возгорания и другие обстоятельства происшествия.