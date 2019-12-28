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На Ямале два человека погибли при пожаре на месторождении НОВАТЭКа

В Пуровском районе Восточно-Таркосалинского месторождения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), разработкой которого занимается компания НОВАТЭК, загорелся подъемник. В результате погибли два человека, еще один получил травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Речь идет о подъемнике капитального ремонта скважин на базе автомобиля «Краз», который загорелся на кусте месторождения 1804. Собеседник агентства отметил, что скважина, где произошел пожар, находится на ремонте. По предварительным данным, огнем повреждено три единицы техники.

В результате силами частной противопожарной охраны НОВАТЭК пожар был ликвидирован. К тушению возгорания силы МЧС не привлекались.

27 декабря на территории предприятия, занимающегося производством молока и мяса в Свердловской области, произошел пожар на площади 2 тыс. кв. м. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. В результате оказались повреждены два ангара с оборудованием для производства молочной продукции.

Теги: ЯНАО, пожар, НОВАТЭК
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