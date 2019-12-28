Американский регулятор оштрафовал Lufthansa на $6,4 млн

Федеральное авиационное управление США (ФАУ, Federal Aviation Administration) вынесло немецкой авиакомпании Lufthansa гражданский штраф в размере $6,428 млн. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Соответствующее решение ФАУ приняло после того, как авиаперевозчик, предположительно, осуществил почти 900 рейсов, не соответствующих федеральным авиационным правилам.

Отмечается, что Lufthansa осуществляла полеты в аэропорты Сан-Диего и Филадельфии и обратно, несмотря на отсутствие разрешения американского регулятора. Иностранные компании имеют право использовать для своих регулярных рейсов только аэропорты, указанные в эксплуатационных спецификациях ФАУ.

У немецкой авиакомпании есть 30 дней для того, чтобы ответить на вынесенное ВАУ решение.

В середине октября сотрудники бортперсонала дочерних предприятий Lufthansa провели забастовки, что привело к отмене десятков рейсов. Акция протеста прошла на фоне требования сотрудников повысить им зарплаты и улучшить условия труда. Ее организатором стал немецкий профсоюз работников Ufo, который находится в длительном тарифном конфликте с немецким авиаперевозчиком.