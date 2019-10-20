В ФРГ из-за забастовок в «дочках» Lufthansa отменили десятки рейсов

В ФРГ из-за забастовок в «дочках» Lufthansa отменили десятки рейсов

Забастовка бортперсонала дочерних предприятий немецкой авиакомпании Lufthansa привела к отмене десятков авиарейсов в ряде немецких аэропортов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Среди бастующих — сотрудники авиакомпаний SunExpress, Lufthansa CityLine, Eurowings и Germanwings. Затронуты сотни рейсов во Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе, Кёльне, Штутгарте, Берлине и Гамбурге.

Как сообщил заместитель главы профсоюза Ufo Даниэль Флор, стачка будет продлена до полуночи, 21 октября.

Акцию организовывает немецкий профсоюз работников Ufo, который находится в длительном тарифном конфликте с Lufthansa. Профсоюз требует увеличения зарплаты и улучшения условий труда для сотрудников авиакомпании.

На фоне неоднократно проводившихся забастовок из Lufthansa был уволен председатель Ufo Николай Баублис. Lufthansa считает действия Ufo незаконными.