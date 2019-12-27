Три человека погибли в ДТП в Саратовской области

Три человека погибли в ДТП в Саратовской области

Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля Daewoo Nexia и «Газели» в Аткарском районе Саратовской области. Сообщение об этом размещено на сайте ГУ МЧС по области.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД сообщает, что Daewoo Nexia под управлением 53-летнего водителя столкнулся с «Газелью» под управлением 43-летнего водителя, и оба автомобиля сгорели.

В результате аварии на месте погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля: дедушка, бабушка и их пятилетний внук. Водитель «Газели» госпитализирован.

РБК направил запросы в СУ СК, МВД и ГИБДД.

26 декабря в Липецкой области опрокинулся автобус Москва — Тбилиси. В результате аварии погибли двое и пострадали 17 пассажиров. В качестве предварительной причины аварии глава Становлянского района Липецкой области Сергей Никитин назвал сложные погодные условия — в тот день шел ледяной дождь.