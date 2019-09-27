В аргентинском аэропорту нашли 240 кг кокаина

В багаже пассажиров, направлявшихся из Аргентины и Мадрид, обнаружили 240 кг кокаина, сообщила в Twitter министр безопасности Патрисия Буллрич.

Речь идет об аэропорте Эсейса, крупнейшей воздушной гавани Аргентины, расположенной в районе Буэнос-Айреса. В операции участвовали сотрудники таможни и полиции.

По словам Буллрич, правоохранители провели 26 обысков и задержали 13 человек.

Власти оценивают стоимость конфискованного кокаина более чем в $140 млн, пишет La Nacion. Большинство задержанных — граждане Аргентины, но среди злоумышленников есть и несколько иностранцев.