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В аргентинском аэропорту нашли 240 кг кокаина

В багаже пассажиров, направлявшихся из Аргентины и Мадрид, обнаружили 240 кг кокаина, сообщила в Twitter министр безопасности Патрисия Буллрич.

Речь идет об аэропорте Эсейса, крупнейшей воздушной гавани Аргентины, расположенной в районе Буэнос-Айреса. В операции участвовали сотрудники таможни и полиции.

По словам Буллрич, правоохранители провели 26 обысков и задержали 13 человек.

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Власти оценивают стоимость конфискованного кокаина более чем в $140 млн, пишет La Nacion. Большинство задержанных — граждане Аргентины, но среди злоумышленников есть и несколько иностранцев.

Расследование началось, после того как правоохранители получили наводку о том, что преступная группа готовится к отправке крупной партии кокаина в Европу. Правоохранители вели наблюдение за преступной группой и прослушивали телефонные разговоры злоумышленников, чтобы задержать не только непосредственно перевозчиков наркотиков, но и организаторов.

Теги: Аргентина, кокаин
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