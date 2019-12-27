Общество , 27 дек, 19:54
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На оранжевой ветке московского метро произошел сбой
На Калужско-Рижской линии московского метрополитена (оранжевая ветка) произошел сбой, интервалы в движении поездов увеличены, сообщили РБК в пресс-службе метро Москвы.
«В направлении с севера на юг временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры», — сказал собеседник РБК в пресс-службе метрополитена.
По его словам, движение скоро будет введено в график.
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