На оранжевой ветке московского метро произошел сбой

На Калужско-Рижской линии московского метрополитена (оранжевая ветка) произошел сбой, интервалы в движении поездов увеличены, сообщили РБК в пресс-службе метро Москвы.

«В направлении с севера на юг временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры», — сказал собеседник РБК в пресс-службе метрополитена.

По его словам, движение скоро будет введено в график.

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