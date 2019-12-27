Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности страны

Президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Алексея Гордеева.

Документ представил сам Гордеев, он предполагает создание государственного резерва сельскохозяйственной продукции и продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций — стихийных бедствий, непогоды или неурожая.

Также в доктрине заложено повышение урожайности основных сельхозкультур, за счет возвращения в оборот пахотных площадей, которые сейчас не используются.

Документ устанавливает и пороговые значения для показателей самообеспеченности России. Для овощей и бахчевых культур они составляют 90%, по семенам — 75%, по фруктам и ягодам — 60%.

В пресс-службе Гордеева отметили, что для реализации доктрины уже подготовлена «дорожная карта», которую правительство должно рассмотреть и утвердить в течение трех месяцев.