Дитрих исключил возобновление чартеров на курорты Египта до конца года

В этом году возобновление чартерных рейсов с курортными городами Египта не ожидается, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, передает ТАСС.

Он отметил, что понимания, когда авиасообщение будет запущено, пока тоже нет. У России остаются вопросы по обеспечению безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха, о чем египетская сторона была уведомлена еще летом, уточнил Дитрих. Получив ответы, Москва готова направить команду проверяющих в аэропорты, чтобы убедиться в устранении всех недостатков.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после теракта в ноябре 2015 года на борту самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Взрывное устройство в лайнер помог заложить работник сервисной службы египетского аэропорта. В результате этого погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.

В начале года Россия восстановила регулярное воздушные рейсы с Каиром, однако запрет на авиасообщение с морскими курортами страны остался в силе.

В октябре замглавы МИДа Михаил Богданов пообещал, что чартерные рейсы с городами Египта будут восстановлены в ближайшее время.