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Новгородских полицейских задержали за повлекшую смерть ребенка халатность

В Новгородской области задержали двоих полицейских в рамках уголовного дела о халатности, повлекшей смерть несовершеннолетнего, сообщает следственное управление СК по региону.

«Преступное бездействие сотрудников полиции привело к совершению жестокого преступления в отношении несовершеннолетнего», — говорится в сообщении СК. Полицейским грозит ответственность по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть).

Как сообщил СК, 30 декабря 2018 года в полицию обратилась женщина. Она заявила, что неизвестные удерживают ее сына 2002 года рождения и требуют выкуп. Она также сообщила оперативному дежурному, что у нее есть аудиозаписи телефонных переговоров между нею, ее сыном и требовавшим выкуп человеком.Однако сотрудники полиции убедили заявительницу, что оснований для подачи заявления и проведения розыскных мероприятий нет.

Женщина покинула отделение, а на следующий день тело ее сына с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир по улице Германа в Великом Новгороде. Следствие установило, что удары битой и гантелей по голове подростку нанесли двое местных жителей, которые требовали выкуп от матери погибшего.

В конце октября СК завел дело против сотрудников полиции Ступино: замначальника отдела МВД по городу, врио начальника отдела экономической безопасности и двух оперуполномоченных. Они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Следствие полагает, что они получили взятку в размере 500 тыс. руб. от генерального директора строительной фирмы.

Теги: полиция, халатность, уголовное дело
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