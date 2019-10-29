СК завел дело против сотрудников полиции Ступино

Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело в отношении замначальника отдела МВД по г. Ступино, врио начальника отдела экономической безопасности и двух оперуполномоченных. Об этом сообщается на сайте следственного управления.

Сотрудники правоохранительных органов подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба СК, по предварительным данным, полицейские получили взятку в размере 500 тыс. руб. от генерального директора строительной фирмы. Деньги должны были гарантировать компании освобождение от проверок финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения миграционного законодательства. Кроме того, полицейские обещали директору общее покровительство во время работы в Ступино.

«Полицейские были задержаны с поличным в момент получения денежных средств. К настоящему времени они уже допрошены в качестве подозреваемых», — говорится в сообщении.