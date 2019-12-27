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Путин похвалил МЧС за четкую работу

МЧС работает четко, организованно и эффективно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ведомства Евгением Зиничевым. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

«Ведомство отлаженное, работает четко, организованно, эффективно», — сказал президент.

По словам главы государства, МЧС приходит на помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации, и часто бывает для них «последней надеждой». «Очень бы хотелось, чтобы эта помощь всегда приходила своевременно, оказывалась в полном объеме», — добавил президент.

Зиничев в ответ рассказал президенту, что в 2019 году подразделения МЧС участвовали в тушении почти 460 тыс. техногенных пожаров, устраняли последствия происшествий на водных объектах 3420 раз и 100 тыс. раз — последствия ДТП. За год, по словам министра, подразделения ведомства спасли более 250 тыс. человек.

В октябре МЧС провело всероссийскую тренировку по гражданской обороне во всех регионах страны. Ведомство отработало действия руководителей Единой системы предупреждения и ликвидации ЧС, а также практические меры при чрезвычайных ситуациях, в том числе по предупреждению населения. На втором этапе учений отработали пути эвакуации населения при крупномасштабных ЧС.

Теги: Владимир Путин, МЧС
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