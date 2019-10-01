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МЧС начало всероссийскую тренировку по гражданской обороне

Во вторник во всех регионах России стартует всероссийская тренировка по гражданской обороне, следует из сообщения на сайте МЧС. Старт учениям дал министр МЧС России Евгений Зинчев.

«Главной целью тренировки является проверка готовности органов управления, сил к действиям по предназначению», — пояснил министр.

Тренировка будет проведена в два этапа и продлится два дня. В первый день МЧС отработает слаженность действий руководителей РСЧС (Единой системы предупреждения и ликвидации ЧС), а также практические меры при чрезвычайных ситуациях, в том числе по предупреждению населения. На втором этапе в среду министерство планирует отработать пути эвакуации населения при крупномасштабных ЧС.

Подобные учения и тренировки МЧС собирается проводить регулярно.

Кроме того, Зинчев сообщил, что МЧС готовит изменения в законодательстве, которые предусматривают ответственность должностных лиц и организаций за непредставление, а также несвоевременное предоставление полной информации для проведения действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

В октябре прошлого года МЧС провело тренировку на случай внезапной внешней агрессии. Учения прошли в три этапа, в ходе которых отрабатывались практические меры по маскировке экономической инфраструктуры регионов, по эвакуации населения и пр. В тренировке участвовали федеральные и региональные органы исполнительной власти всех регионов России и подразделения МЧС.

Теги: МЧС, гражданская оборона, тренировка
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