Врачи предупредили об опасности бессонной новогодней ночи

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Новогодние праздники могут быть опасны для пожилых и больных людей из-за депривации сна, то есть его лишения, сообщил РБК врач-ангионевролог, руководитель программы «СТОП-инсульт» Евгений Широков.

«Если для кого-то — молодых и здоровых — не спать всю ночь абсолютно безопасно, то для пожилых людей, людей с гипертонической болезнью, с ишемической болезнью сердца, перенесших инфаркт, инсульт, это может быть довольно загрузочным моментом, который может сорвать суточные ритмы», — отметил Широков.

Особенно ангионевролог не рекомендует пожилым и людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, совмещать прием алкоголя, а значит, отказ от лекарств, и лишение сна. «Количество сосудистых событий — инсульты, инфаркты, приступы стенокардии, гипертонические кризы — в первые посленовогодние дни существенно увеличивается», — предупредил он.

Широков советует ложиться спать в новогоднюю ночь около 1:00. По мнению заведующего отделением неврологии ЦКБ № 1 РЖД Евгения Середкина, если в это время лечь спать не получится, то желательно больше гулять на свежем воздухе и меньше есть.

«В условиях нашей погоды, когда солнца нет, [чрезмерный сон] только на пользу пойдет. Если человек не будет отдыхать столько, сколько положено, это будет условием для возникновения каких-то неврологических проблем», — сказал он.