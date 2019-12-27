Эксперты оценили теневой рынок алкоголя в интернете в 2,5 млрд руб.

Теневой оборот алкоголя в Сети в 2019 году вырос на 19% и составил 2,5 млрд руб. Об этом говорится в исследовании компании в сфере информационной безопасности Group-IB, с которым ознакомился РБК.

С 2018 года нелегальный рынок алкоголя вырос на 400 млн руб. Несмотря на рост объемов продаж, само число ресурсов, продающих алкоголь дистанционно, сократилось. Всего в 2019 году во время мониторинга было обнаружено около 2,5 тыс. ресурсов, которые торгуют спиртным, — сайты, аккаунты и группы в соцсетях. В 2018 году их было 4 тыс.

Многие алкогольные онлайн-магазины уходят от блокировок, постоянно меняя домены. Специалисты обнаружили у одного из таких ресурсов 94 связанных домена.

Массовые блокировки со стороны Роскомнадзора привели к тому, что торговцы алкоголем в сети закрывают сайты и «мигрируют» в мессенджеры и соцсети. К примеру, в Telegram специалисты Group-IB обнаружили около 30 каналов, которые торгуют алкоголем. У многих из них большое число подписчиков — от 20 тыс. до 50 тыс. Там же магазины набирают и новых сотрудников. К примеру, один из таких магазинов объявил набор на мастер-класс по нелегальной продаже алкоголя, обещая заработки от 100 тыс. руб. в месяц.