Россия договорилась о военном сотрудничестве с 39 странами за пять лет

Россия договорилась о военном сотрудничестве с 39 странами за пять лет

За последние пять лет Россия подписала новые соглашения о военном сотрудничестве с 39 государствами, сообщил замминистра обороны России Александр Фомин в интервью газете российских вооруженных сил «Красная звезда».

По словам Фомина, соглашения заключили со странами Африки, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Латинской Америки. Замминистра уточнил, что в АТР России удалось улучшить двусторонние контакты с Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом и Камбоджей. Кроме того, в регионе идет активное взаимодействие с Таиландом, Филиппинами, Индонезией и Шри-Ланкой, отметил он. Китай и Индию Фомин назвал «традиционными партнерами» в сфере военного и военно-технического взаимодействия.

Что касается стран Африки, там Россия укрепила связи с Алжиром, Анголой, Египтом, Замбией, Мали и Марокко, пояснил Фомин. Кроме того, взаимодействие усилилось с Мозамбиком, Нигерией, Суданом, Угандой и ЮАР. В Латинской Америки идет сотрудничество с Аргентиной, Боливией, Бразилией, Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Перу и Чили, отметил замминистра.

По словам Фомина, за последнее время число государств, которые хотят сотрудничать с Москвой в военной сфере увеличилось. Замминистра связал это с тем, что Россия строит отношения с другими странами «на позиции равноправных игроков», а не «с позиции силы».