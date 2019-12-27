Спасатели потушили открытое горение в торговом павильоне в Абакане

Пожар в торговом павильоне в Абакане потушил. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС России. Там отметили, что идет проливка и разборка конструкций.

Ранее сообщалось, что торговом павильоне на площади 2 тыс. кв. м. произошел пожар. Огонь тушат более 70 человек и 20 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Раменском районе Подмосковья 24 декабря загорелся цех по переработке резины,

Пожар произошел в деревне Чулково, его площадь превысила 2,5 тыс. кв. м. О пострадавших не сообщалось.