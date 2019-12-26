В Абакане произошел крупный пожар в торговом павильоне

В городе Абакан республики Хакасия произошел пожар в торговом павильоне на площади 2 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в двухэтажном павильоне на улице Хлебная поступило в 1:22 по местному времени (21:22 мск). В 1:29 (21:29 мск) туда приехали спасатели. В 02:31 (22:31 мск) ранг пожара повысили до третьего уровня сложности.

В сообщении указывается, что у здания горит кровля. Огонь тушат более 70 человек и 20 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

В конце ноября в Хакасии в селе Бельтирское из-за пожара в жилом доме погибли двое детей и их отец. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).