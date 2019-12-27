Башмет назвал шоком смерть Волчек

Дирижер Юрий Башмет назвал шоком смерть народной артистки СССР и художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек. Об этом он сообщил в беседе с РБК.

«Это просто шок для меня. Она талантливейший, прелестный человек — и вдруг ее не стало», — сказал Башмет. Он отметил, что в течение трех лет участвует в спектакле «Не покидай свою планету» с Константином Хабенским в «Современнике». «Ну и вообще, она приходила на мои концерты», — рассказал дирижер.

«Это потеря. К сожалению, уходят хорошие, настоящие люди», — заключил Башмет.

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