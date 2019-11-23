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В Хакасии при пожаре погибли двое детей и их отец

В Хакасии следователи возбудили уголовное дело из-за гибели двух детей и взрослого в результате пожара. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Сообщение об инциденте в селе Бельтирское Аскизского района поступило 22 ноября в 23:50 (19:50 мск). Из-за возгорания жилого дома скончались семилетняя девочка и трехлетний мальчик, а также их 42-летний отец.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По предварительной версии следствия, пожар возник из-за неисправности электропроводки.

20 ноября в Красноярском крае в селе Ермаковское загорелся частный дом, в результате чего 60-летняя женщина и две ее внучки девяти и тринадцати лет были госпитализированы. Дети от полученных травм скончались в больнице.

Теги: пожар, Хакасия, смерть
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