Роскомнадзор объяснил претензии к изданию «7x7» за статьи на языке коми

Роскомнадзор объяснил претензии к изданию «7x7» за статьи на языке коми

Роскомнадзор оштрафовал сетевое издание «7×7» на основании нарушения ч. 1 ст. 11 закона Российской Федерации «О средствах массовой информации». Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Согласно требованиям данной статьи, не допускается изменение языка распространения средства массовой информации без внесения соответствующих изменений в запись о регистрации СМИ. Данная обязанность возлагается на учредителя средства массовой информации», — заявили в ведомстве, добавив, что нарушение этих требований влечет административную ответственность по ч. 1 ст. 13.21 КоАП.

Ранее РБК сообщал, что издание «7×7» оштрафовали на 20 тыс. руб. за публикацию на языке коми. Как пояснили в Роскомнадзоре, учредитель издания в лице ООО «Вектор-7» указал в качестве языка распространения русский язык, что и стало причиной назначения судом штрафа.

Как ранее сообщила в беседе с РБК главный редактор издания Софья Крапоткина, в 2019 году изданию выписали семь штрафов на общую сумму больше 120 тыс. руб. Причиной стала публикация нескольких материалов блогера Николая Удоратина на языке коми и англоязычных переводов спецпроектов журнала. При этом, как отмечает портал, во всех случаях публикации дублировались на русском языке.

Язык коми (наряду с русским) является государственным языком Республики Коми.