Суд оштрафовал издание в Коми за публикации на местном языке

В Коми издание «7x7» оштрафовали на 20 тыс. руб. за публикацию на языке Коми, рассказала РБК главред портала Софья Крапоткина.

По ее словам, региональное управление Роскомнадзора подало на портал иск и суд его удовлетворил. Как сообщается на сайте издания, претензии связаны с материалами блогера Николая Удоратина на языке коми и публикациями англоязычных переводов спецпроектов. При этом, как отмечает портал, материалы на языке коми дублировались на русском.

Суд постановил, что издание нарушило ч. 1 ст. 13.21 КоАП (нарушение порядка распространения продукции СМИ). Когда «7х7» регистрировали в качестве СМИ в 2010 году, языком распространения материалов был указан русский.

«Мы считаем, что Роскомнадзор целенаправленно проявляет к нам особенное внимание, скажем так. У нас за 2019 год было 7 штрафов на общую сумму больше 120 тыс. руб. В 2018-м нас оштрафовали за пропаганду наркотиков, которая, по мнению Роскомнадзора, содержалась в интервью с [членом Либертарианской партии] Михаилом Световым, которое разместил на нашем сайте один из блогеров», — сказала она.