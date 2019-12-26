Кончаловский назвал Волчек основательницей постсоветского русского театра

Режиссер Андрей Кончаловский в разговоре с РБК прокомментировал смерть художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек.

По его словам, у них были замечательные отношения. «Она мне звонила раз в год точно, говорила: Андрей, все меньше людей, с которыми можно разговаривать», — сообщил он.

Как рассказал Кончаловский, он собирался снять фильм с участием Волчек. «У меня с ней не было совместных работ, но я хотел ее взять на роль», — заявил режиссер, добавив, что она положительно смотрела на это предложение.

«Конечно, это была замечательная актриса, изумительный человек, глубокий, прекрасный руководитель. Это настоящая эпоха в жизни театра «Современник», она была среди тех, кто заложил основы постсоветского русского театра», — считает Кончаловский.