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Кончаловский назвал Волчек основательницей постсоветского русского театра

Режиссер Андрей Кончаловский в разговоре с РБК прокомментировал смерть художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек.

По его словам, у них были замечательные отношения. «Она мне звонила раз в год точно, говорила: Андрей, все меньше людей, с которыми можно разговаривать», — сообщил он.

Как мечта Галины Волчек привела ее в театр. Фотогалерея
Фотогалерея 

Как рассказал Кончаловский, он собирался снять фильм с участием Волчек. «У меня с ней не было совместных работ, но я хотел ее взять на роль», — заявил режиссер, добавив, что она положительно смотрела на это предложение.

«Конечно, это была замечательная актриса, изумительный человек, глубокий, прекрасный руководитель. Это настоящая эпоха в жизни театра «Современник», она была среди тех, кто заложил основы постсоветского русского театра», — считает Кончаловский.

Галина Волчек умерла в Москве вечером 26 декабря. 19 декабря ей исполнилось 86 лет.

Теги: Галина Волчек, Андрей Кончаловский
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