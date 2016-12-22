Экс-главред «Ведомостей» приступила к работе в «Интерфаксе»

Бывший главный редактор газеты «Ведомости» Татьяна Лысова стала заместителем главного редактора «Интерфакса» и шеф-редактором службы политической информации агентства. Как сообщили в «Интерфаксе», в задачи Лысовой будет входить в том числе и повышение качества работы журналистов агентства.

Гендиректор агентства Михаил Комиссар выразил надежду на то, что опыт и знания Лысовой «будут способствовать дальнейшему развитию новостной службы». Лысова заявила, что рада возможности работать в агентстве.

Татьяна Лысова работала в «Ведомостях» с 1999 года, а в 2002 году заняла пост главного редактора газеты. В марте 2017 года газета объявила о смене главного редактора, редакцию возглавил Илья Булавинов, бывший топ-менеджер «Первого канала».