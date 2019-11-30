Захарова назвала причину преследования российских СМИ в Прибалтике

Следование исторической правде является причиной притеснения российских СМИ в Прибалтике. Об этом написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Facebook.

«Ровно за это в прибалтийских странах преследуют российские СМИ — за историческую правду», — написала она и прикрепила к посту ссылку на материал Sputnik о преступлениях эстонских карателей на Псковщине в годы войны.

Ранее РБК сообщал, что УФСБ по Псковской области рассекретило часть архивных документов о деятельности карательных отрядов из Эстонии в годы Великой Отечественной войны.

В документах трое бывших охранников лагеря для военнопленных в Моглино под Псковом рассказывают об избиениях заключенных, расстрелах пленных, доведения до изнеможения и смерти.

Также из архивных данных становятся известны имена карателей. Трое из них были приговорены к казни в 60-х годах прошлого века. Еще несколько человек найти не удалось.