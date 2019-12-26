В России начались испытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В

Холдинг «Вертолеты России» совместно с Минобороны приступил к государственным испытаниям тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В. Об этом сообщается на сайте холдинга.

По словам директора холдинга Андрея Богинского, совместные испытания будут проходить на четырех полигонах. Они продлятся до конца 2020 года.

«На сегодняшний день опытный образец Ми-26Т2В успешно завершил предварительные заводские испытания, что позволило нам приступить к программе государственных совместных испытаний, которые продлятся весь 2020 год», — сказал Богинский.

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