Самарское издание объяснило штраф из-за отсутствия новостей в выходные

Роскомнадзор составил протокол на самарское онлайн-издание «Парк Гагарина» из-за отсутствия новостей в выходные, подтвердила РБК директор АНО «Парк Гагарина» Юлия Илларионова. По ее словам, суд оштрафовал издание на 10 тыс. руб.

«Когда мы заявлялись как электронное периодическое издание, мы заявили периодичность — ежедневно. Мы в феврале два дня не вышли, и так как мы не уведомили Роскомнадзор об изменении периодичности, он счел это нарушением закона», — сказала она.

В связи с этим суд постановил выплатить штраф. Директор добавила, что, по словам представителей Роскомнадзора, если издание уведомит о том, что будет выходить пять дней в неделю, но опубликует экстренную новость в выходные без предварительного уведомления, это также будет нарушением.

По ее словам, данная система контроля периодичности электронных изданий устаревает и требует доработки.