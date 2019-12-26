Президент Ирака подал в отставку

Президент Ирака Бархам Салех, выступая в парламенте, заявил о решении подать в отставку с занимаемого им поста из-за неспособности партий договориться о кандидатуре нового премьер-министра. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

В обращении к депутатам глава государства сказал, что в сложившихся обстоятельствах он вынужден принять такое решение. «Я подаю в отставку, чтобы избежать нарушения конституционного принципа», — отметил Салех.

По его словам, позиция президента республики должна отвечать волеизъявлению народа.

Как отмечает телеканал, президент выразил сожаление по поводу выдвижения на пост главы правительства кандидатуры Асаада аль-Идани, который является членом крупнейшего парламентского блока — альянса «Аль-Бинаа».