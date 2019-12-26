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Политика ,  
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Президент Ирака подал в отставку

Президент Ирака Бархам Салех, выступая в парламенте, заявил о решении подать в отставку с занимаемого им поста из-за неспособности партий договориться о кандидатуре нового премьер-министра. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

В обращении к депутатам глава государства сказал, что в сложившихся обстоятельствах он вынужден принять такое решение. «Я подаю в отставку, чтобы избежать нарушения конституционного принципа», — отметил Салех.

По его словам, позиция президента республики должна отвечать волеизъявлению народа.

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Как отмечает телеканал, президент выразил сожаление по поводу выдвижения на пост главы правительства кандидатуры Асаада аль-Идани, который является членом крупнейшего парламентского блока — альянса «Аль-Бинаа».

В Ираке с начала октября продолжаются акции протеста против ухудшения условий жизни, высокого уровня безработицы среди молодежи и коррупции. По данным Bloomberg, за это время в столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 380 человек. Основным требованием митингующих является отставка правительства. На фоне происходящего премьер Ирака Адель Абдель Махди решил покинуть свой пост, объявив об этом решении 29 ноября.

Теги: Ирак, президент, отставка
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