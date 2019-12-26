Путин предложил работодателям больше думать о селянах с низкими доходами

Работодатели в селах должны больше думать о жителях с низкими доходами, которые обеспечивают успехи сельхозпредприятий. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса. Стенограмма мероприятия размещена на сайте Кремля.

«Обращаю внимание прежде всего работодателей — нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи и двигают всю отрасль вперед», — сказал глава государства.

По его словам, низкие доходы сельских работников — «системная проблема». Средняя зарплата на селе составляет примерно 2/3 от средней по экономике, а всего в селах проживают около 53% от общего числа граждан с низкими доходами.

Президент также обратил внимание, что для нормализации ситуации в селах в России нет отдельного национального проекта. По его словам, интересы аграриев должны быть учтены в тех нацпроектах, которые существуют, а планы и действия ведомств в этой области необходимо скоординировать.

В ноябре Путин подписал закон, предусматривающий сокращенную рабочую неделю для женщин, работающих в сельской местности. Согласно новому закону женщины, работающие в сельской местности, имеют право на установление 36-часовой рабочей недели, если законодательством им не предусмотрена меньшая продолжительность рабочего времени. При этом их зарплата должна сохраниться на том же уровне, что и при 40-часовой рабочей неделе.