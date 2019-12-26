Суд в Москве оштрафовал участницу Pussy Riot Марию Алехину

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ее признали виновной в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20. 2 КоАП РФ) и назначили штраф 150 тыс. руб.

«150 тыс. руб. штрафа выписали за акцию «Стоп ГУЛАГ», которую мы делали в поддержку политзаключенных 8 ноября», — сообщила РБК Алехина.

По словам активистки, она приехала в суд вместе со своим адвокатом, однако в зал, где оглашали решение, ее не пригласили. «Они сказали, что нас не было вовремя, хотя мы были. В итоге нас пригласили просто расписаться за решение», — сообщила она РБК. Алехина также добавила, что намерена обжаловать решение суда.

8 ноября Алехина вместе с активистами движения «Декоммунизация» вывесила на Большом Каменном мосту в Москве баннер, на котором были фотографии фигурантов двух резонансных уголовных дел — дела «Нового величия» и дела о массовых беспорядках в Москве.