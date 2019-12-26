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Общество ,  
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Суд в Москве оштрафовал участницу Pussy Riot Марию Алехину

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ее признали виновной в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20. 2 КоАП РФ) и назначили штраф 150 тыс. руб.

«150 тыс. руб. штрафа выписали за акцию «Стоп ГУЛАГ», которую мы делали в поддержку политзаключенных 8 ноября», — сообщила РБК Алехина.

По словам активистки, она приехала в суд вместе со своим адвокатом, однако в зал, где оглашали решение, ее не пригласили. «Они сказали, что нас не было вовремя, хотя мы были. В итоге нас пригласили просто расписаться за решение», — сообщила она РБК. Алехина также добавила, что намерена обжаловать решение суда.

8 ноября Алехина вместе с активистами движения «Декоммунизация» вывесила на Большом Каменном мосту в Москве баннер, на котором были фотографии фигурантов двух резонансных уголовных дел — дела «Нового величия» и дела о массовых беспорядках в Москве.

«Дело 27 июля». Что важно знать
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Дело о массовых беспорядках Следственный комитет открыл после акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в центре Москвы 27 июля и не была согласована с властями. СК также открыл несколько уголовных дел о применении насилия в отношении представителей власти. Совокупность этих уголовных дел получила название «дело 27 июля».

Фигурантов дела «Нового величия», среди которых были несовершеннолетние, подозревают в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, участники движения собирались захватить власть в России, совершив государственный переворот. Защита фигурантов дела настаивает на том, что организацию создали оперативник центра «Э» МВД, он и связанные с ним люди, затем вовлекли в ее деятельность обвиняемых.

Теги: Мария Алехина, новости РБК
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Суд оштрафовал Алехину и Энтео по делу об акции 27 июля
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