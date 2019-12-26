В ОНК сообщили о свадьбе в СИЗО одного из фигурантов дела Baring Vostok

В ОНК сообщили о свадьбе в СИЗО одного из фигурантов дела Baring Vostok

Фигурант дела Baring Vostok Максим Владимиров в четверг, 26 декабря, женится в СИЗО. Об этом РБК сообщили в пресс-службе члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Хуруджи.

Он находится в СИЗО № 4 «Медведь», где состоится церемония. Владимиров регистрирует официальный брак со своей гражданской супругой Яной.

Хуруджи рассказал, что находящийся под стражей экс-гендиректор Первого коллекторского бюро обратился с просьбой зарегистрировать брак, руководство следственного изолятора пообещало помочь с оформлением процедуры.

В феврале 2019 года в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег, среди которых Максим Владимиров, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 2,5 млрд руб.