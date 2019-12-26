На Урале завели дело против напавшего на учительницу с молотком подростка

На Урале завели дело против напавшего на учительницу с молотком подростка

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту нападения 15-летнего подростка на учительницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Дело завели по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По данным следователей, подросток напал на женщину «из личной неприязни».

Учащийся девятого класса подкараулил преподавательницу русского языка и литературы местной школы № 24 Марину Заболотную около ее подъезда 25 декабря. Он напал на нее с молотком, когда женщина выходила из дома, чтобы отправиться на работу, писали СМИ. В СК отметили, что пострадавшая смогла оказать подростку активное сопротивление, что и спасло ей жизнь.

Заболотную обследовали медики и отправили домой. Ее жизни ничего не угрожает. Подростка задержали и доставили в полицию.