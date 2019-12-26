На Ленинском проспекте в Москве сгорел автомобиль

На Ленинском проспекте в Москве сгорел автомобиль

В Москве, на Ленинском проспекте, сгорел автомобиль, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. В ведомстве добавили, что автомобиль находился на проезжей части.

Площадь пожара, который произошел возле дома 101, составила 6 кв. м, он был ликвидирован в 9:36. Данных о пострадавших в результате инцидента нет.

В пресс-службе добавили, что горящим автомобилем была перекрыта одна полоса.

21 декабря на Садовом кольце два автомобиля столкнулись и загорелись. Инцидент произошел по адресу: Большая Садовая улица, дом 1. Из-за аварии было временно ограничено движение по внутренней и внешней сторонам кольца, образовались пробки.